Qui sont les 87 sportifs français qui représenteront la France aux JO d'hiver de Pékin ? WANG Zhao / AFP

COMPÉTITION - La France sera représentée par 87 sportifs lors des Jeux olympiques d'hiver 2022 à Pekin, en Chine. Voici la liste dévoilée par le Comité olympique français (CNOSF) ce mercredi.

Du 4 au 20 février 2022, la France sera représentée aux JO de Pékin par 87 sportives et sportifs, selon la liste publiée ce mercredi par le Comité olympique français (CNOSF). Pour l'heure, seuls les noms de 82 sélectionnés ont été révélés par le CNOSF. Mais, ils seront rejoints dès "ce week-end" par cinq athlètes en ski alpin (une femme et quatre hommes) "afin de tenir compte du calendrier de préparation des équipes de ski alpin", a justifié le représentant du mouvement sportif français. Sans surprise, figurent dans cette liste, les principales chances de médailles françaises, comme Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Clément Noël et Tessa Worley en ski alpin, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin en biathlon, Perrine Laffont en ski de bosses, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en patinage artistique, Tess Ledeux en slopestyle, Bastien Midol en skicross et Chloé Trespeuch en snowboardcross. Outre ces compétiteurs, LCI dresse la liste détaillée des sportifs par catégorie.

Biathlon

L'équipe de biathlon compte six femmes : Anaïs Bescond, Paula Botet, Justine Braisaz-Bouchet, Chloé Chevalier, Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon. Ainsi que six hommes : Fabien Claude, Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Eric Perrot.

Emilien Jacquelin, 26 ans, est un biathlète français. Il fait partie de l'équipe de France en Coupe du monde depuis la saison 2017-2018. − CHRISTOF STACHE / AFP

Ski alpin

Du côté du ski alpin, ils seront nombreux. Camille Cerutti, Coralie Frasse-Sombet, Laura Gauché, Tiffany Gauthier, Romane Miradoli, Nastasia Noens et Tessa Worley seront les sept Françaises à porter haut les couleurs de la France, tandis que les hommes, eux, seront Matthieu Bailet, Johan Clarey, Mathieu Faivre, Clément Noël et Alexis Pinturault.

Alexis Pinturault, 30 ans, est un skieur alpin polyvalent, troisième athlète français à remporter le classement général de la Coupe du monde, à l'issue de la saison 2020-2021. − KERSTIN JOENSSON / AFP

Bobsleigh

En bobsleigh, trois femmes - Margot Boch, Carla Senechal, Sandie Clair - et cinq hommes - Dorian Hauterville, Romain Heinrich, Jérôme Laporal, Lionel Lefebvre, Thomas Delmestre - tenteront d'aller chercher une breloque pour la France.

Combiné nordique

Dans la catégorie du combiné nordique, les sportifs Mattéo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gerard, Laurent Mühlethaler et Edgar Vallet représenteront la France à Pékin en février prochain.

Patinage artistique

En patinage artistique, le couple Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, parmi les meilleurs mondiaux, mais aussi Kevin Aymoz et Adam Siao Him Fa, tenteront d'aller chercher l'or.

La patineuse en danse sur glace française, Gabriella Papadakis, 26 ans, est, avec son partenaire Guillaume Cizeron, quadruple championne du monde (2015, 2016, 2018 et 2019). − Marco BERTORELLO / AFP

Saut à ski

Seules les Françaises Julia Clair et Joséphine Pagnier prendront part à l'épreuve du saut à ski.

Short-track

En ce qui concerne le short-track, les deux sportives Gwendoline Daudet et Tifany Huot Marchand participeront à la compétition, au même titre que les deux athlètes : Quentin Fercoq et Sébastien Lepape.

Ski de fond

Pour le ski de fond, ce sera Coralie Bentz, Delphine Claudel, Flora Dolci, Mélissa Gal et Léna Quintin qui tenteront de repartir avec le titre de championne du monde, ainsi que Adrien Backscheider, Lucas Chanavat, Renaud Jay, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Jules Lapierre, Maurice Manificat et Clément Parisse, chez les hommes.

Ski freestyle

En ski freestyle, la France pourrait espérer briller grâce aux performances de Camille Cabrol (Bosses), Perrine Laffont (Bosses), Jade Grillet-Aubert (Skicross), Alizée Baron (Skicross) et Tess Ledeux (Slopestyle et Big air). Quant aux hommes, Benjamin Cavet (Bosses), Sacha Theocharis (Bosses), Jean-Frédéric Chapuis (Skicross), Bastien Midol (Skicross), François Place (Skicross), Térence Tchiknavorian (Skicross), Kevin Rolland (Halfpipe) et Antoine Adelisse (Slopestyle et Big air) figurent parmi les sélectionnés.

Perrine Laffont, 24 ans, est une championne de ski acrobatique française, spécialisée dans l'épreuve des bosses. Elle dispute ses premiers Jeux olympiques à l'âge de 15 ans. − EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Snowboard

En ce qui concerne les épreuves de snowboard, les noms de Lucile Lefevre, Julia Pereira de Sousa Mabileau, Manon Petit-Lenoir, Alexia Queyrel et Chloé Trespeuch, mais également ceux de Loan Bozzolo, Léo Le Blé Jaques, Merlin Surget (Snowboardcross), Liam Tourki, font partis de la liste dévoilée par le Comité olympique français (CNOSF) ce mercredi.

Chloé Trespeuch, 27 ans, est une des membres de l'équipe de France de snowboardcross. − TOM PENNINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pour rappel, en 2018, à Pyeongchang (Corée du Sud), la France était représentée par 108 sportifs qui avaient amassé un total de quinze médailles (comme en 2014, record égalé), dont cinq en or, quatre en argent et six en bronze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.