Quatre questions pour comprendre le refus de l'UEFA d'illuminer le stade de Munich aux couleurs LGBT+

L'UEFA a tranché, à la veille de la rencontre, et cela ne sera pas le cas. On vous explique pourquoi cette décision s'est attiré les critiques des ministres des Affaires étrangères européens.

Après une motion multipartite, le conseil municipal de Munich s'était prononcé en faveur de l'éclairage de l'Allianz Arena aux couleurs LGBT. Dans une lettre envoyée au président de l'UEFA Aleksander Ceferin, Dieter Reiter, le maire de la capitale bavaroise, avait appelé l'instance qui gère le football européen à laisser l'arène de Munich briller sous les couleurs de l'arc-en-ciel mercredi, lorsque l'Allemagne y jouera contre la Hongrie, afin de protester contre une loi discriminatoire récemment votée en Hongrie : "La Hongrie suit ainsi l'exemple de la législation homophobe et transphobe de la Russie", écrivait Reiter.

"De par ses statuts, l'UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre", explique la confédération européenne dans un communiqué. "Étant donné le contexte politique de cette demande - un message visant une décision prise par le parlement national hongrois -, l'UEFA doit refuser cette requête", ajoute-t-elle.

L'instance européenne, qui dit "comprendre que l'intention est également d'envoyer un message pour promouvoir la diversité et l'inclusion", accepte cependant l'idée et propose des dates alternatives pour l'illumination du stade en arc-en-ciel : "Soit le 28 juin - le Christopher Street Liberation Day (Gay pride locale, ndlr) - soit entre le 3 et le 9 juillet qui correspond à la semaine du Christopher Street Day à Munich", détaille-t-elle dans son communiqué.

Le 20 juin dernier, l'UEFA s'était également penchée sur le cas de Manuel Neuer. Le gardien allemand arbore un brassard aux couleurs arc-en-ciel et, s'interrogeant sur la connotation politique de ce geste, l'instance avait finalement abandonné son enquête, considérant ce brassard comme "un symbole collectif pour la diversité et donc pour une 'bonne cause'".