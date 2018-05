Real Madrid : Zidane, 9 titres et puis s’en va

Il a également remporté une Liga, une Supercoupe d’Espagne, deux Supercoupes d’Europe et deux Mondial des Clubs. Excusez du peu… Au delà des titres, Zinedine Zidane a également battu plusieurs records : il détient la plus longue série de matchs sans défaite (40), le plus grand nombre de victoires consécutives à l'extérieur en Liga (13). Il a aussi réussi à battre le record du nombre de victoires consécutives à domicile et à l'extérieur confondus en championnat d'Espagne (16).