Real-PSG : une "remontada" après la défaite 3-1 à Madrid ? Paris l'a déjà fait, mais c'était il y a 25 ans...

En 2015, Kombouaré, devenu "Casque d’Or" après son but victorieux, était revenu sur cette soirée mythique dans l’histoire du club au micro de RMC Sport. "Ce sont des choses que vous ne vivez qu’une fois dans votre vie. Je n’ai plus jamais vécu ça après. Il y a eu des scènes de joies, de folie. Moi j’étais dans un état second", affirmait-il.





Un exploit est donc possible ! Les Parisiens de Neymar, Mbappé et Cavani ont jusqu’au 6 mars pour se motiver et tenter d’arracher une qualification décisive pour le reste de leur saison.