Mondial de handball : les Bleues en finale, c'est quand et sur quelle chaîne ?

23-22. Les Bleues ont gagné d'un souffle cette rencontre très compliquée, ce vendredi 17 décembre, face à une défense danoise implacable. Après avoir couru derrière le score pendant toute la première mi-temps, qu'elles ont atteint menées de deux points (12-10), ce n'est que dans le dernier quart d'heure de la rencontre que les Françaises ont fait la différence. Et ce n'est que dans les cinq dernières minutes qu'elles sont enfin passées devant au score, pour ne plus lâcher l'avantage jusqu'au coup de sifflet final.

"Il a fallu aller le chercher celui-là !", a savouré le sélectionneur aux anges de l'équipe de France. "Que c'est beau, que c'est satisfaisant, que c'est génial", s'est enflammé Olivier Krumbholz, déjà assuré de gagner sa 13ᵉ médaille dans une grande compétition.

"Je ne sais pas où on a été chercher cette force", appuie la demi-centre Méline Nocandy, "au plus profond de nous et c'était incroyable". Les coéquipières de la capitaine Coralie Lassource ont gagné de haute lutte le droit d'affronter la Norvège, qui s'est qualifiée un peu plus tard face à l'Espagne, pays-hôte de la compétition (27-21). Les Norvégiennes, sont championnes d'Europe, un titre acquis en 2020... aux dépens de la France. TF1 sera en direct dimanche dès 17h20, pour diffuser cette finale du Mondial 2021 au goût de revanche.