La Grande Odyssée : "c'est une course atypique et unique"

Quand on pense aux courses de chiens de traîneau, on pense tout d’abord aux courses mythiques qui se déroulent en Alaska ou en Scandinavie, mais on oublie souvent que la France, grâce à ses massifs montagneux, offre un terrain de jeu que l’on ne retrouve nulle part au monde. Le fait que La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc se déroule dans nos Alpes françaises permet d’offrir des parcours spectaculaires, techniques et physiques et en cela, c’est unique. Je me souviens de la phrase d’un Américain qui est venu courir La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc il y a 2 ans. Pour résumer, il a dit "aux États-Unis pour faire une course de chiens de traîneau, on fait le tour des montagnes, vous ici vous escaladez le sommet et redescendez de l’autre côté."

La puissance que le team dégage est impressionnante et est retranscrite à travers la ligne de trait qui nous relie à eux, notre corps tout entier ressent la force incroyable que les chiens développent. L’environnement dans lequel on évolue est aussi magique entre forêt et montagne dans des décors enneigés, on est loin d’une vie casanière et chaque seconde permet de s’évader.

Le mushing est le mariage de la passion du chien, de l’effort et des grands espaces. C’est une passion dévorante, mais une fois que l’on y a goûté, on a du mal à s’en passer. Il est rare de trouver dans un sport autant de sensations différentes que l’on partage avec des animaux qui prennent une place très importante dans notre vie : ce sont à la fois des compagnons de vie, d’entraînement et un team avec lequel on se surpasse dans l’effort.

À 45 ans, Rémy Coste est le grand champion de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Le musher français a remporté à quatre reprises la course de chiens de traîneau en 2016, 2018, 2019 et 2020. Fort de son expérience, il se lance une nouvelle fois dans la course avec la ferme intention de s’imposer à nouveau. Il partage ses impressions sur la course, son évolution, sa préparation, la préparation de ses chiens…

Comment qualifieriez-vous cette course dans le paysage des grandes courses mondiales ?

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est une course unique de par son profil et son lieu géographique.

Le terrain de jeu que nous offre nos montagnes donne lieu à des parcours très physiques pour les attelages (chiens et mushers) et très techniques dans les descentes. La durée de l’épreuve (11 jours de course) demande également une très bonne logistique et une gestion de l’équipe pour terminer la course avec un team en forme. C’est une course atypique, unique, on adore ou on déteste, mais elle ne laisse pas indifférente.

Il n’y a pas beaucoup de course sous ce format dans le monde du mushing mais c’est pourtant celui que je trouve le plus intéressant. Il permet d’avoir un défi sportif engagé tout en aillant une gestion de nos chiens dans le respect du bien-être animal : chaque soir après l’étape ils sont massés, soignés, nourris et dorment dans des conditions qui leurs permettent de récupérer dans les meilleures conditions comme n’importe quel athlète. C’est aujourd’hui devenu une course de référence dans le monde de la mid-distance.

Comment l’avez-vous vu évoluer depuis les premières années ?

J’ai connu les deux versions de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc puisque j’ai remporté deux versions « longues » et deux versions mid-distance donc je peux bien analyser l’évolution de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Je pense que c’est une très bonne décision d’avoir réduit les km et changé de format. La version longue était à mon sens une formule très spécifique qui cloisonnait La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc dans un format unique et donc limitait le nombre de prétendants. La nouvelle version a permis d’attirer les meilleurs spécialistes de la mi-distance. Mais qui dit réduction de la distance ne veut pas forcément dire que la course est plus facile. Mes deux victoires sur la nouvelle version ont été bien plus acharnées et difficiles à obtenir que les deux victoires précédentes.

Quel avenir lui voyez-vous ?

Je pense que c’est ce format de course qui permettra à notre sport de se développer. Tout d’abord, il attire un grand nombre de concurrents qui viennent du sprint et s’orientent en mid-distance, car le nombre d’heures consacré à nos chiens et l’entraînement est parfois ingrat au vu du temps passé en compétition pour une course de sprint. Ensuite, ce format permet une très belle médiatisation sans lequel notre sport ne peut évoluer, car pour avoir des stations qui nous accueillent, des terrains propices à la compétition et l’entraînement, il faut que les collectivités s’y retrouvent en termes de retombées.