"Le foot est un peu chiant en ce moment" : Neymar assume son comportement chambreur et provocateur

À chaque match, il est une "cible privilégiée" pour ses adversaires. Avec tous les coups que Neymar reçoit depuis son arrivée en France, la question de l'arbitrage (et d'un besoin de le surprotéger) est régulièrement mise sur la table. Mardi soir, lors de la victoire du PSG à Rennes (2-3) en demi-finales de la Coupe de la Ligue, les provocations de l'ancien du Barça, qui a enchaîné contrôle du dos et coup du sombrero, ont fortement irrité les Bretons. Et lorsque le Brésilien s'est amusé à faire semblant de relever Hamari Traoré, en lui tendant la main puis en la retirant aussitôt, tout sourire, les Rennais sont sortis de leurs gonds.