Muet face au but, critiqué par la presse anglaise… Que se passe-t-il avec Harry Kane ?

Solide défensivement mais à la peine en attaque, l'Angleterre a du mal à entrer totalement dans sa compétition. Les hommes de Gareth Southgate, deuxièmes du groupe D avant la dernière journée face à la République tchèque, n'impressionnent guère, et n'ont inscrit qu'un seul but en deux rencontres. Un homme symbolise toutes les difficultés en attaque : Harry Kane.

Pour lui, cette absence de buts ressemble pourtant à une anomalie. À 27 ans, le natif de Londres enchaîne les saisons aux statistiques effarantes. Malgré une saison décevante pour les Spurs (7e du championnat), Harry Kane a inscrit 23 buts et délivré 14 passes décisives en 35 rencontres. Depuis 2014, l'avant-centre a même trouvé plus de 160 fois le chemin des filets en Premier League. Alors forcément, lorsque son compteur de buts lors du championnat d'Europe reste vierge, l'inquiétude grandit dans le camp anglais.

Déjà en 2016, lors du précédent Euro, le capitaine anglais avait eu beaucoup de mal à se montrer décisif pour les "Three Lions". À tel point qu'il avait terminé la compétition en huitième de finale avec aucun but ni passe décisive au compteur. Deux ans plus tard, lors du mondial russe, le numéro 9 anglais avait cette fois été plus efficace : six réalisations en autant de rencontres, dont un triplé face au Panama.

Pour Harry Kane, la mésaventure de l'Euro semble donc se répéter à nouveau. Et la presse anglaise ne l'épargne pas. "Kane pain" ("la douleur Kane"), a notamment titré le Daily Telegraph au lendemain du nul contre l'Écosse. "L'Angleterre a un problème avec Harry Kane", a même déclaré l'ancien international Robbie Fowler dans les colonnes du Mirror, pour qui l'attaquant anglais doit avoir un rôle plus "altruiste". La BBC se demande également si Gareth Southgate doit titulariser l'avant-centre de Tottenham ce mardi soir.