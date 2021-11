REVIVEZ - Leipzig-PSG (2-2) : les Parisiens laissent filer la victoire en toute fin de match

Mais compte tenu du déroulé de la rencontre, le PSG peut aussi s'estimer heureux. Dès le début du match, la défense parisienne est mise en difficulté par le pressing insistant des Allemands. Tour à tour, André Silva, Emil Forsberg et Christopher Nkunku mettent à mal les hommes de Mauricio Pochettino grâce à leurs récupérations hautes. C'est d'ailleurs l'ancien Parisien qui ouvrira le score. Trouvé par André Silva en bout de course sur le couloir gauche, Nkunku coupe la trajectoire de la tête et trompe Donnarumma (1-0, 8').

Cueilli à froid, le portier italien reprend vite le dessus. Coupable d'une faute sur André Silva, Danilo concède un penalty... arrêté par le néo-parisien (12'). Le tournant de la première mi-temps. Sur une de leurs premières incursions dans la défense allemande, les "Rouge et Bleu" sonnent la révolte. En l'absence de Messi, forfait, Angel Di Maria et Neymar combinent dans le cœur du jeu et trouvent Kylian Mbappé dans la profondeur. L'attaquant français sert Georginio Wijnaldum, qui n'a plus qu'à terminer le travail. Le PSG égalise (1-1, 21').