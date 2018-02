Super Bowl 2018 : les Eagles sacrés pour la première fois en venant à bout des Patriots (41-33)

Dans la publicité de l'opérateur, une voix de femme parle à des bébés issus d’horizons divers, dans un esprit féministe et égalitaire : "Vous venez au monde avec l'esprit ouvert et l'instinct que nous sommes égaux. Certains peuvent voir vos différences et se sentir menacées par elles mais vous êtes inarrêtables." Et d’ajouter : "Vous aimerez qui vous voudrez, vous demanderez l'égalité de salaire, vous ne laisserez pas l'endroit d'où vous venez déterminer où vous allez".