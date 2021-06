Danemark-Belgique : les Diables rouges s'imposent et filent en 8es

MI-TEMPS





Les Belges sont menés 1 à 0 depuis la 2e minute et le but de Poulsen (le 2e but le plus rapide de l’histoire de l'Euro). Depuis son lit d'hôpital, à quelques encablures du Parken, Christian Eriksen qui avait promis de regarder la rencontre doit être ravi de voir comment ses coéquipiers lui rendent hommage. Les coéquipiers de Kjaer sont transcendés et étouffent les Diables rouges. Braithwaite, Wass, entre autres, ont tiré au but à neuf reprises !