Retrait de Naomi Osaka de Roland-Garros : l'épineuse question du mal-être psychique des sportifs

"Quiconque me connaît sait que je suis introvertie, et quiconque m’a vue pendant des tournois aura remarqué que je porte souvent un casque audio parce que ça m’aide à atténuer mon anxiété sociale. Je ne suis pas naturellement à l’aise pour parler en public et je ressens d’immenses vagues d’anxiété quand je dois m’adresser à la presse mondiale", écrit-elle dans son message, publié sur Twitter.

Une prise de parole qui met en lumière les problèmes psychologiques, burn out et dépressions des sportifs au cours de leurs carrières. Des maux rarement révélés, tabous, souvent moqués et dénigrés. Car dans l’imaginaire collectif un champion ne craque pas, est forcément plus fort que les autres, son physique et son mental ne peuvent pas être défaillants.

Interrogée par LCI en février 2019, la psychologue du sport Elisabeth Rosnet estimait que beaucoup de sportifs souffraient de surentraînement . "Le surentraînement, c’est une saturation poussée au maximum. Si l’on s’en tient aux aspects psychologiques, c’est sans doute ce dont ont souffert" Adil Rami et Lucas Pouille, indiquait-elle. Selon elle, chez les sportifs la dépression n'est pas plus présente que dans le reste de la population. Pour eux, la difficulté réside plutôt dans l'extrême pression qu'ils ont à supporter, et l'anxiété qui en découle.

Ces dernières années, plusieurs sportifs ont fait part de leurs problèmes psychologiques. Quelques mois après la victoire des Bleus en Coupe du monde, le défenseur de l'équipe de France Adil Rami indique avoir fait "un burn out" à l'issue de la compétition. "J’ai fait un burn out en 2018. À la fin de chaque match, je disais que j’en avais marre, que j’avais envie d’arrêter (le tennis)... Je n’y arrivais plus", révèle quelques semaines plus tôt Lucas Pouille.

"Les sportifs sont a priori sains sur le plan psychique, mais sont confrontés, par leur activité, à des facteurs de stress parfois plus intenses ou plus nombreux que chez le commun des mortels. Et il arrive à certains moments que ce soit trop. (...) Le gros problème du sportif, ce sont les objectifs qu’il se fixe, qui ne sont pas toujours réalistes. Du coup, il se sent en situation d’infériorité ou d’inadaptation. Et il en arrive à des idées de dépréciation, de type 'je suis nul'. Là, une fois qu’il n’a plus d’énergie et qu’il ne voit pas ce qu’il peut faire de plus, on peut glisser vers une dépression ou quelque chose qui pourrait ressembler à un burn out", ajoutait la psychologue.

Aujourd'hui, la préparation mentale prend de plus en plus de place dans l'entraînement des sportifs, et rares sont les clubs ou les fédérations à ne pas travailler avec des psychologues du sport. Certains préconisent même d'organiser un suivi régulier des athlètes pour traiter les problèmes en amont.