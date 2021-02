REVIVEZ - Mbappé et le PSG éparpillent le Barça chez lui (1-4)

Signé Kylian Mbappé. Quatre ans après l'inoubliable remontada, ce fameux 8 mars 2017 où les Parisiens s'étaient liquéfiés en s'inclinant 6-1 au Camp Nou, après l'avoir emporté 4-0 à l'aller, le PSG a exorcisé le mauvais sort. En l'absence d'Angel Di Maria et Neymar, tous les regards étaient braqués sur "Kyky". Mardi soir, le Français a pris ses responsabilités, celles qu'il réclamait le 19 mai 2019, avec un triplé (4-1) pour propulser le club de la capitale aux portes des quarts de finale de la Ligue des champions.

Sur le terrain, il est vrai qu'on n'a vu que le natif de Bondy, qui s'est offert le luxe de dépasser le nombre de buts de Pedro Miguel Pauleta sous les couleurs du PSG (110) et de Zinedine Zidane en Ligue des champions (9). Critiqué au début de l'hiver, à juste titre, pour son manque de réalisme et des prestations poussives, l'attaquant parisien a prouvé à l'Europe entière que le plus dur était désormais derrière lui. Tranchant dans ses courses et appels, agressif comme il faut, il a mis au supplice la défense du Barça.

Toujours au bon endroit au bon moment, Kylian Mbappé a égalisé en éliminant Lenglet puis en fusillant ter Stegen du gauche (32e, 1-1). Il a en suite donné l'avantage à Paris, en profitant d'un ballon renvoyé plein axe par Gerard Piqué (65e, 1-2), qui n'avait plus joué depuis le 22 novembre. Après une tête piqué de Moise Kean (70e, 1-3), le champion du monde a parachevé son chef-d'œuvre d'une splendide frappée enroulée dans la lucarne opposée (85e, 1-4). Magistral, le tout dans le jardin de sextuple Ballon d'Or.