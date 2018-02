REVIVEZ - JO d'hiver de Pyeongchang : Martin Fourcade dans la légende, le bronze pour Pinturault et les relayeurs

Nouvelle journée chargée à Pyeongchang. Ce dimanche, Martin Fourcade, vainqueur à la photo-finish de la mass start (15 km) de biathlon après une course incroyable, est devenu le Français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver, avec quatre médailles d'or. Le Catalan a devancé l'Allemand Simon Schempp de 7/10e de seconde, et le Norvégien Emil Hegle Svendsen, à 11 sec 2/10e, en bronze. Il a fait vibrer la France entière !





Alexi Pinturault, skieur de Courchevel, a ouvert le bal ce matin sur le géant. Cinq jours après sa médaille d'argent sur le combiné, il a empoché la médaille de bronze derrière Henrik Kristoffersen et le monstre Marcel Hirscher.