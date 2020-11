REVIVEZ - Dominé, le PSG bat Leipzig (1-0) et garde ses espoirs de qualification

Trois points, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à retenir de la prestation laborieuse, pour ne pas dire plus, qu'a livrée le PSG, mardi 24 novembre, face à Leipzig. Mis sous pression après deux défaites en trois journées, le club de la capitale se devait à tout prix de l'emporter. Dominé et peu inspiré dans le jeu, Paris a rempli son contrat, sans mettre les formes, ce mardi contre le RB Leipzig (1-0). En souffrance, les hommes de Thomas Tuchel doivent leur salut à Neymar, unique buteur sur penalty (11e). Ce succès étriqué, trois semaines après leur défaite en Allemagne (2-1), permet aux Parisiens de passer devant leur adversaire du soir à la différence de buts.

À l'inverse de leur demi-finale d'août dernier, où tout leur avait réussi, les vice-champions d'Europe ont cette fois manqué de tout contre ces mêmes Allemands. Il n'y avait ni fluidité ni envie, et encore moins d'imagination, malgré une entame de match idéale et le retour de blessures du duo Mbappé-Neymar, absents à l'aller. Le Brésilien, qui n'avait plus marqué en Ligue des champions depuis le 11 mars dernier contre le Borussia Dortmund (2-0), a transformé un penalty généreux obtenu par Angel Di Maria.