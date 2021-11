REVIVEZ - Manchester City-PSG (2-1) : qualifiés pour les huitièmes de finale, les Parisiens disent adieu à la première place

La faute à des Cityzens plus entreprenants. Dès le début de la rencontre, les Parisiens sont assommés par le pressing des champions d'Angleterre. Riyad Mahrez, le plus remuant, Ilkay Gundogan, le plus dangereux, ou encore Oleksandr Zinchenko obligent tour à tour la défense parisienne et son gardien, Keylor Navas, à intervenir. À la pause, les deux équipes sont à égalité, 0-0. Presque un miracle pour Paris.

Mais au retour des vestiaires, la donne change. Libérés par la victoire alors quasi-assurée de Leipzig à Bruges, synonyme de qualification pour Paris, les vice-champions de France sont plus offensifs. Et sur un centre venu de la gauche de Lionel Messi et dévié par la défense anglaise, c'est même Kylian Mbappé qui ouvre le score, en remportant son face-à-face avec Ederson (1-0, 50'). Un but contre le cours du jeu qui change tout : le PSG prend la tête du groupe.