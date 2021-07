REVIVEZ - Suisse-Espagne : la Roja arrache aux tirs au but sa place dans le dernier carré

LIVE - Les Espagnols ont eu très chaud face à la Suisse, vendredi à Saint-Pétersbourg. Ils ont arraché leur billet pour le dernier carré de la compétition après la prolongation et après la séance de tirs au but (1-1, 1-3 t.a.b.).

Cette fois, cela ne lui a pas souri. Largement dominée par l'Espagne et au bord de la rupture en prolongations, la Suisse s'est finalement inclinée aux tirs au but (1-1, 1-3 t.a.b), vendredi 2 juillet en quarts de finale de l'Euro. Très actif après son entrée en jeu, Mikel Oyarzábal a envoyé son équipe dans le dernier carré de la compétition d'un dernier tir au but parfaitement exécuté qui a pris Yann Sommer à contrepied. La Roja s'en sort et continue son bonhomme de chemin. Mais que ce fut dur ! Dès la 8e minute, l'équipe de Luis Enrique a trouvé la faille. Après un corner de Koke, qu'aucun joueur n'a touché, Jordi Alba a hérité du ballon à l'entrée de la surface. Le latéral a alors tenté sa chance en première intention. Titularisé à la place d'un Xhaka suspendu, Zakaria a détourné la tentative qui semblait anodine, surprenant son gardien qui avait anticipé de l'autre côté (0-1). Monopolisant le ballon, la Roja a géré son avantage, sans pour autant se montrer particulièrement dangereuse. Perdant Embolo sur blessure, la Nati n'a jamais réussi à se mettre en évidence lors du premier acte.

Shaqiri pousse la Roja en prolong

Après la pause, la Suisse est revenue avec de nouvelles intentions face à une Espagne qui a longtemps paru apathique. Peinant à apporter le danger sur la surface de Simon, les Helvètes ne sont pourtant pas passés d'égaliser sur un corner parfaitement tiré par Xherdan Shaqiri. Plus puissant dans les airs que ses défenseurs, Zakaria a placé un petit coup de tête croisé... qui a échoué juste à côté de la cible (57e). Le portier espagnol s'est ensuite imposé au premier poteau sur une tentative en bout de course de Zuber après un bon travail de Vargas (64e). Une poignée de minutes plus tard, Shaqiri - à nouveau lui - a parfaitement croisé sa tentative, après une erreur de la défense ibérique pour remettre les deux équipes à niveau (1-1, 68e).

Plus fraîche physiquement, la Suisse a semblé prendre le dessus. Toutefois, elle a été rapidement coupée dans son élan par l'exclusion de Freuler, le milieu ne maîtrisant pas du tout son intervention sur Moreno (77e). Dès lors, les Suisses n'ont plus vu le jour, mais ont tenu jusqu'à la fin du temps réglementaire (90e). En prolongations, les vagues espagnoles se sont succédé sur les buts d'un Yann Sommer, qui a alors sorti son costume de super-héros. Le portier de la Nati a écœuré les attaquants adverses avec plusieurs interventions de grandes classe (96e, 98e, 102e,103e). Moins sollicité lors des quinze dernières minutes, le gardien de M'Gladbach est resté impérial (111e, 116e, 119e).

Lors d'une séance de tirs au but irrespirable, la Suisse a d'abord pris le dessus, dans le sillage du raté d'un Busquets trouvant le poteau sur sa première tentative. Mais les Helvètes, loin de leur réussite qui leur avaient permis d'éliminer la France au tour précédent, se sont heurtés par deux fois à un Unai Simon inspiré. Vargas a ensuite expédié sa tentative au-dessus des cages espagnoles. Gerard Moreno ne s'est pas fait prier pour sceller le sort de la rencontre et envoyer son équipe dans le dernier carré de la compétition (1-3 t.a.b). La Roja ira à Wembley et affrontera le vainqueur de Belgique-Italie.

Live Suisse Shaqiri 68' Terminé 1 - 1 Gazprom Arena Espagne Zakaria (csc) 8' LE PREMIER QUART, C'EST SUR TF1

La Suisse et l'Espagne s'affrontent ce vendredi en quarts de finale de l'Euro. Ce match est à suivre en vidéo et en intégralité sur TF1 à partir de 18h. 21h29 AU REVOIR

Merci d'avoir suivi cette rencontre sur LCI.fr. Rendez-vous demain pour deux nouveaux quarts de finale. En attendant, suivez avec nous la rencontre entre la Belgique et l'Italie. 21h28 REVIVEZ LA SÉANCE DE TIRS AU BUT Fin M. FIN DU MATCH

⏰ En manque de réussite, l'Espagne s'impose finalement aux tirs au but. La Nati, qui a manqué trois tentatives, n'a pas connu la même réussite que contre la France au tour précédent. Les coéquipiers restent à quai mais quittent cet Euro la tête haute. 20h42 SUISSE 1-3 ESPAGNE

CONTREPIED PARFAIT POUR OYARZABAL !!! L'attaquant de la Real Sociedad envoie son équipe en demi-finale !!! 20h41 SUISSE 1-2 ESPAGNE

AU-DESSUS POUR VARGAS !!! Le Suisse manque totalement sa tentative. Cela s'envole. Balle de match pour l'Espagne. 20h40 SUISSE 1-2 ESPAGNE

La Roja prend l'avantage ! Moreno ne tromble pas et envoie son ballon dans la lucarne droite de Sommer. 20h40 SUISSE 1-1 ESPAGNE

AKANJI ÉCHOUE ! Simon part encore du bon côté et s'impose sur la tentative pas assez appuyée du défenseur. 20h39 SUISSE 1-1 ESPAGNE

L'ARRÊT DE SOMMER MAINTENANT !!! Le portier plonge du bon côté et détourne la tentative de Rodri. 20h38 SUISSE 1-1 ESPAGNE

L'ARRÊT DE SIMON ! Schär place son ballon sur la gauche mais c'est beaucoup trop mou. Le portier espagnol repousse. 20h37 SUISSE 1-1 ESPAGNE

C'est bon pour Olmo ! Sommer était parti du bon côté mais la tentative de l'Espagnol était trop puissante. 20h36 SUISSE 1-0 ESPAGNE

Gavranovic donne l'avantage à la Suisse d'un tir dans la lucarne gauche. 20h36 SUISSE 0-0 ESPAGNE

LE POTEAU REPOUSSE LA TENTATIVE DE BUSQUETS !!!! Sommer était pris à contrepied... 20h33 TIRS AU BUT

Place aux tirs au but entre la Nati et la Roja. Busquets va s'élancer en premier. 20h31 120'+1

⏰ C'EST FINI !!! Il faudra une séance de tirs aux buts pour départager les Suisses et les Espagnols. La Roja n'a pas réussi à faire la différence malgré une supériorité numérique et d'énormes occasions dans ces prolongations. Sommer a maintenu son équipe en vie. 20h30 120'+1

Carton jaune pour Gavranovic. 20h29 120'

Une minute de temps additionnel. L'Espagne pousse encore mais n'y arrive pas !!! Chang. 119'

🔄 Rodri remplace Pedri. Le milieu espagnol sort pour la première fois de la compétition. 20h27 119'

MORENO ??? Après une récupération haute, l'attaquant accélère sur la gauche et tente de croiser sa frappe. Mais, une fois encore, cela manque de conviction. Sommer capte le cuir. 20h26 118'

Le temps presse pour l'Espagne. Mais les Suisses ne lâchent absolument rien. 20h25 116'

SOMMER ENCORE ! Sur un corner espagnol, Busquets reprend de la tête au premier poteau. Mais ce n'est pas assez appuyé et Sommer capte le ballon. 20h24 115'

Encore une énorme séquence de possession espagnole aux abords de la surface suisse. Mais la Roja ne trouve toujours pas la faille. Chang. 113'

🔄 Thiago Alcantara remplace Pau Torres. Un changement offensif pour tenter de l'emporter avant les tirs aux buts. 20h22 112'

ÇA NE VEUT PAS POUR L'ESPAGNE !! Petit ballon en retrait d'Oyarzabal pour Olmo. Le milieu contrôle en position idéale et prend sa chance en force. Mais sa tentative s'nevole. 20h21 111'

Sommer bien attentif ! Encore un débordement d'Alba, encore un centre très précis. De l'entrée de la surface, Olmo reprend en première intention mais cela manque de puissance. Le portier suisse capte tranquillement. 20h20 110'

LE SAUVETAGE DE RODRIGUEZ !!! Nouveau débordement d'Alba qui adresse un nouveau très bon centre, cette fois vers Llorente. L'Espagnol, seul dans l'axe, reprend de volée mais Rodriguez revient de nulle part et s'interpose ! QUELLE INTERVENTION. 20h17 108'

Gros déboulé de Mbabu sur le côté droit mais il est dépossédé au dernier moment du ballon. Il n'obtient ni faute ni corner. 20h15 106'

⏰ C'est reparti pour les 15 dernières minutes de cette rencontre. Va-t-on assister à la deuxième séance de tirs aux buts de cet Euro ? 20h13 105'+1

⏰ C'est la mi-temps dans ces prolongations. En infériorité numérique, la Suisse a énormément souffert lors du premier acte mais est encore en vie grâce aux interventions d'un Sommer chaud bouillant. 20h11 105'+1

Nouvelle tentative d'Oyarzabal. C'est trop axial et dans les gants d'un Sommer impérial. 20h10 105'

L'Espagne repart à l'assaut mais la défense suisse se dégage.

Il y aura une minute de temps additionnel. 20h09 104'

Yann Sommer est en train d'écœurer la Roja dans ces prolongations. 20h09 103'

LE NOUVEL ARRÊT DE SOMMER!!! Le portier suisse s'impose encore sur une frappe d'Oyarzabal depuis le côté gauche de la surface. 20h07 102'

SOMMER ENCORE !!! Après un cafouillage, Morena reprend à bout portant mais Sommer sort le ballon d'un superbe réflexe. La Suisse est à l'agonie dans ces prolongations. 20h06 101'

🔄 Un peu de sang frais pour la Nati. Mbabu remplace Widmer. Zakaria cède sa place à Schär. 20h05 100'

L'Espagne pousse fort et obtient un nouveau corner. Sur celui-ci, Moreno ne cadre pas sa tête. Derrière lui, Laporte était lancé... 20h04 98'

L'intervention de Sommer encore !!!! Sur un coup franc lointain, Alba est servi côté gauche. Il trouve au premier poteau Pau Torres qui tente une petite talonnade à l'aveugle. Mais Sommer est attentif.

Attention cela se précise pour l'Espagne ! 20h03 97'

Et la frappe d'Olmo maintenant !! Olmo prend sa chance à ras de terre. C'est détourné par Moreno... et cela passe juste à côté des buts adverses. Sommer était pris à contrepied. 20h01 96'

L'inspiration d'Alba ??? Après une frappe contrée d'Oyarzabal, le ballon revient sur Jordi Alba. Le Barcelonais ne se pose de question et envoit un missile depuis l'entrée de la surface. Sommer dévie le ballon au-dessus de son but. Belle claquette du portier de la Nati ! 20h00 95'

Long ballon de Gavranovic vers Vargas à l'opposé. Trop long. 19h58 93'

OH LE MANQUÉ DE MORENO !!! Pedri glisse un bon ballon à Alba côté gauche. Le latéral barcelonais distille un centre parfait pour Moreno au premier poteau. À bout portant, l'attaquant manque le cadre. 19h57 92'

L'Espagne reprend son travail de sape sur la surface adverse. Mais le bloc suisse est bien en place. 19h55 91'

⏰ C'est reparti à Saint-Pétersbourg. Chang. 91'

🔄 Orarzabal fait son entrée sur le terrain. Il remplace l'actif mais (très) imprécis Ferran Torres. Chang. 91'

🔄 Orarzabal fait son entrée sur le terrain. Il remplace l'actif mais (très) imprécis Ferran Torres. 19h52 REVOIR L'OUVERTURE DU SCORE DE L'ESPAGNE 19h51 90'+4

⏰ Faute de Marcos Llorente sur Ricardo Rodriguez. L'arbitre siffle la fin du match. Prolongations entre les deux formations. La Suisse va évoluer en infériorité numérique lors des 30 minutes supplémentaires. 19h49 19h49 90'+3

Carton jaune pour Laporte pour une faute sur Gavranovic en contre. Chang. 90'+1

🔄 Marcos Llorente remplace Koke. Fassnacht succède à Zuber. 19h46 90'

4 minutes de temps additionnel dans ce premier quart de finale. On se dirige tout droit vers des prolongations.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.