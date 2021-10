REVIVEZ - OM-PSG : malgré deux buts refusés et un carton rouge, Marseille et Paris se quittent dos à dos dans ce "Classique"

"La montagne a accouché d'une souris", réagissait l'ancien entraîneur marseillais Raymond Goethals en 1998, après un 0-0 entre l'OM et le PSG. 23 ans plus tard, la formule semble toujours valable. Dans un Vélodrome bouillant, Marseillais et Parisiens n'ont pas trouvé la faille ce dimanche, et se quittent dos à dos, sur un score vierge (0-0).

Les filets ont pourtant tremblé en première période. À deux reprises. Dès le quart d'heure de jeu, le défenseur marseillais Luan Peres croit donner, bien malgré lui, l'avantage à Paris en taclant le ballon dans ses propres buts. Mais l'assistance vidéo intervient, et signale un hors-jeu de Neymar au départ de l'action. Le but est annulé.