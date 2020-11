"Dieu est mort" : l'hommage divin de la presse mondiale à Diego Maradona

"Céleste", "divin", "légende"... La presse s'incline aussi devant la grandeur du champion du monde 1986, qui a évidemment droit à tous les superlatifs. En Argentine, où Maradona était le héros des classes populaires, les quotidiens pleurent l'idole disparue. Clarin , l'un des plus gros tirages du pays, parmi les premiers à avoir annoncé sa disparition soudaine , offre la Une à l'enfant du quartier déshérité de Villa Fiorito, assurant qu'il "n'aura jamais d'égal". La Nación, l'autre grand quotidien, titre d'un sobre et solennel "Merci champion", avec une photo du "Diez", l'éternel numéro 10, embrassant la Coupe du monde.

En Espagne, pays où Maradona a joué à Barcelone puis à Séville, l'émotion est à son comble. "AD10S", titrent communément le Mundo Deportivo et Sport, les deux quotidiens proches du Barça. "Il est déjà au paradis", précise le second. AS salue, à son tour, le feu follet argentin avec un photo-montage aux couleurs de l'Albiceleste. Marca conclut la série d'hommages avec un gros plan, accompagné de cette déclaration de circonstance : "Si je meurs, je veux naître de nouveau et je veux être footballeur. Je veux être Diego Armando Maradona. Je suis un joueur qui a donné de la joie aux gens, cela me suffit et j'en ai donné beaucoup."