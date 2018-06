Roland-Garros 2018 : Garcia pour atteindre les quarts et le duel Sharapova-Williams, le programme de ce lundi 4 juin

Le programme du jour sera également marqué par l’un des affrontements les plus célèbres du circuit. La Russe Maria Sharapova et l’Américaine Serena Williams, dont la rivalité et l’inimitié attirent toujours les foules, s’affronteront dans un match entre deux anciennes numéro un mondial. Williams mène 19-2 dans leurs confrontations. Le public parisien aura également l’occasion de voir évoluer Garbine Muguruza, vainqueur du tournoi en 2016. L’Espagnole sera opposée à l’Ukrainienne Lesia Tsurenko.