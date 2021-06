Roland-Garros : la paire Mahut-Herbert en finale du double

C'est au terme d'un terrible combat pour éliminer la paire colombienne Juan Sebastain Cabal et Robert Farah que l'équipe française composée de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert s'est qualifiée pour la finale double messieurs prévue samedi. Les Colombiens, têtes de série n°2, ont été renversés par les Français en trois manches (6-7 (2/7), 7-6 (7/2), 6-4) et 2h52 de jeu.

Samedi, les Tricolores tenteront de reconquérir un titre parisien qu'ils avaient déjà remporté ensemble en 2018. Ils devront affronter la paire kazakhe composée d'Alexandr Bublik et d'Andrey Golubev.

Mahut et Herbert ont notamment remporté, ensemble, les quatre tournois du Grand Chelem (US Open 2015, Wimbledon 2016, Roland-Garros 2018 et Open d'Australie 2019).