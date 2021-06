Roland-Garros : la paire française Mahut-Herbert s'offre un deuxième sacre en double

"On travaille très dur pour ça, mais on avait vraiment envie de vous offrir la Marseillaise ici". C'est avec une émotion palpable que Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté samedi leur deuxième titre en double à Roland-Garros en battant en finale l'équipe kazakhe Alexandr Bublik-Andrey Golubev 4-6, 7-6 (7/1), 6-4.

"Je ne sais pas comment décrire ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on a fait un tournoi incroyable, vraiment", a déclaré Herbert en référence notamment aux trois balles de match sauvées en demi-finales face à la paire colombienne Juan Sebastian Cabal et Robert Farah.

"Quand on pense que pendant un an, on n'a pas pu vivre des émotions comme ça, de pouvoir le vivre à vos côtés pendant six matchs, c'est juste irréel! Merci", a-t-il lancé aux spectateurs restés en nombre après la finale dames.