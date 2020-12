Rudy Gobert prolonge son aventure en NBA avec un contrat record de 205 millions de dollars ! Jamais un Français n'avait signé un tel contrat dans l'histoire. − POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

JACKPOT - Le pivot français, star de son équipe d'Utah, vient de signer une extension de contrat pour un montant pharamineux de 205 millions de dollars. De quoi mettre sa famille à l'abri pour quelques générations...

Alors que la saison s'apprête à reprendre en NBA, le Français Rudy Gobert vient d'annoncer un accord très lucratif trouvé avec sa franchise d'Utah. Le pivot de 28 ans s'est entendu avec ses dirigeant pour prolonger le contrat qui le lie à Salt Lake City. Un nouveau bail de 5 ans d'un montant record : 205 millions de dollars. Il s'agit tout simplement du troisième plus important contrat de l'histoire du championnat nord-américain de basket, et le plus élevé jamais signé par un joueur français. Pour mesurer ce que représente un tel montant, il faut souligner que durant toute sa carrière en NBA, Tony Parker n'a pas amassé autant d'argent, et ce malgré près de 20 ans passés sur les parquets.

Il aurait pu demander davantage

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Rudy Gobert aurait pu espérer un contrat encore plus juteux. En NBA, il faut savoir que les montants versés aux joueurs sont encadrés, et qu'une star ne peut pas toucher plus d'un certain pourcentage de la masse salariale globale de l'équipe. Gobert, fort de son expérience et des récompenses glanées jusqu'alors dans sa carrière, aurait ainsi pu prétendre à quelques millions supplémentaires, mais il a décidé de ne pas exiger un contrat au montant maximum, afin que les sommes restantes puissent servir à recruter des joueurs de qualité à l'avenir. Véritable phénomène physique, avec ses 2m16 de haut, son envergure de 2m36 et ses 117 kg, le joueur est devenu au fil des saisons un élément central de son équipe, reconnu pour ses qualités de défense et de dissuasion. Critiqué en début de carrière pour sa timidité offensive, il a progressivement pris de l'assurance en attaque pour dépasser aujourd'hui les 15 points de moyenne par match. Adoubé par ses pairs, il a été élu défenseur de l'année à deux reprises, en 2018 et 2019, une récompense de prestige obtenue quelques années auparavant par un certain Joakim Noah.

"C'est une journée très spéciale pour moi et ma famille", a réagi Gobert dans un message posté sur Twitter. "Je suis arrivé à Utah quand j'avais 21 ans, d'une petite ville de cols-bleus, Saint-Quentin. Je ne suis pas venu aux États-Unis avec beaucoup, mais je suis venu avec les valeurs que ma maman nous a inculquées à ma fratrie et moi-même." Un message direct à tous ses supporters : "Vous m'avez vu dans les bons moments, vous m'avez aussi vu dans la difficulté et les erreurs, et vous avez été patients afin de voir le gamin français grandir. Toujours, vous m'avez soutenu et vous m'avez adopté comme l'un des vôtres. Pour cela, j'ai toujours été reconnaissant et c'est pour cela que ma famille et moi-même sommes fiers de continuer à nous établir ici."

Non content de renforcer son statut de sportif français le mieux payé au monde, Rudy Gobert espère désormais atteindre d'autres objectifs, sportifs ceux-là. Dans une conférence Ouest toujours très relevée, il va tenter cette année de guider sa franchise d'Utah vers les sommets, en quête d'un précieux titre NBA. Une ambition qu'il partage avec la petite dizaine d'autres Français à évoluer dans la ligue américaine : ses coéquipiers chez les Bleus Nicolas Batum ou Evan Fournier, mais aussi des plus jeunes parmi lesquels Franck Ntilikina ou Killian Hayes.

La rédaction de LCI