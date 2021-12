Rugby : le demi de mêlée français Antoine Dupont élu meilleur joueur du monde

"C'est dur de réaliser. Il y a bien sûr énormément de joie et de fierté, beaucoup de sentiments et d'émotions qui se mélangent", a-t-il réagi dans une vidéo publiée par World Rugby, "ça fait bizarre de voir son nom dans cette liste (des meilleurs joueurs mondiaux de l'année), on a presque l'impression d'y faire tache." "Après il faut tout faire pour pouvoir y prétendre à nouveau et continuer d'être performant tout le temps", a ajouté le joueur de 25 ans.

Meilleur joueur de la Coupe d'Europe, meilleur joueur du Top 14, Antoine Dupont finit l'année 2021 en étant élu meilleur joueur de rugby au monde. Une consécration de plus pour celui qui s'impose au fil des matchs comme le leader du XV de France et à laquelle il a réagi avec l'humilité qui le caractérise.

Originaire de Castelnau-Magnoac, à la frontière entre les Hautes-Pyrénées et le Gers, c'est à Castres que le rugbyman commence sa carrière en Top 14 en 2017, aux côtés de l'entraîneur Christophe Urios. "Je lui disais souvent : 'tu as un talent incroyable et tu seras peut-être un jour un excellent joueur, mais jamais le meilleur du monde, parce que tu ne parles pas et que tu n'as pas ce leadership'", raconte à l'AFP celui qui s'occupe désormais de l'équipe de rugby de Bordeaux. Contre toute attente, Antoine Dupont l'aura donc fait mentir.

Sa désignation comme capitaine des Bleus pour les tests d'automne témoigne ainsi de son influence grandissante au-delà du terrain. Souvent cité comme le meilleur numéro 9 du monde, "c'est plutôt dans tout ce qui est périphérique au jeu qu'il a vraiment pris une autre dimension", estime l'un de ses entraîneurs toulousains, Clément Poitrenaud, à l'AFP. "Il a gagné en maturité et en expérience. Son leadership et ses compétences stratégiques et tactiques se sont développés."