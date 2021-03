Tournoi des Six Nations : deux scénarios pour espérer le sacre des Bleus

Pour gagner le Tournoi, le premier en onze ans , les hommes de Fabien Galthié voient se dessiner deux chemins. Le plus "simple", ou "rapide", c'est comme on veut, consiste à l'emporter avec quatre essais, le point de bonus offensif, et 21 points d'écart. Un défi de taille face à la meilleure défense de la compétition (7 essais concédés, 68 points encaissés en quatre matches). "Impossible n'est pas français", dit une citation prêtée à Napoléon Ier. En effet, la France est coutumière du fait.

Dans le VI Nations, un tel écart en faveur des Bleus face à l'Écosse est survenu à huit reprises. Évidemment, la plus marquante reste le succès 46-19 lors de l'édition 2007, avec six essais inscrits par les joueurs de Bernard Laporte, synonyme de victoire finale. Ils avaient alors devancé de justesse l'Irlande à la différence de points (+69 contre +65). L'an dernier, lors du sacre du XV de la Rose, la France a aussi connu le revers de la médaille, à égalité de points, mais derrière les Anglais au goal-average.

Pour être sacrés, les coéquipiers de Charles Ollivon pourraient emprunter une autre voie, s'ils ne l'emportaient finalement "que" de 20 points face au XV du Chardon. Dans ce cas de figure, Français et Gallois étant ex æquo (même nombre de points et même goal-average), l'attribution du Tournoi se jouerait au nombre d'essais marqués. Avant la réception de l'Écosse au Stade de France, le pays de Galles en a inscrit cinq de plus que les Bleus. Avec cinq essais et 20 points pile, la France serait donc à égalité parfaite avec le XV du Poireau et partagerait le titre. Avec un essai de plus, cela serait suffisant pour passer devant.

"C'est vrai que le trophée est dans un coin de la tête", a reconnu le capitaine Ollivon, jeudi 25 mars, à la veille de ce match pour le titre. "Mais sincèrement on reste focus sur le match. Il y a 80 minutes à jouer. Cela va être rude. On connaît la qualité de nos adversaires. On les a bien étudiés. Vous avez vu comme nous les performances qu'ils ont pu faire dans le Tournoi, notamment en Angleterre (11-6 pour l'Écosse, ndlr). Donc on reste vraiment focus sur cette rencontre pour l'aborder de la meilleure des manières." Fabien Galthié a opiné du chef : "Ne nous trompons pas d'enjeu !". "Il est important d'être performant et de gagner le match", a rappelé le sélectionneur tricolore. "Le reste, cela viendra en fonction du scénario et de la construction du match."