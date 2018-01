Rugby : le nombre de commotions cérébrales augmente

Un joueur de Clermont-Ferrand a été victime d'un terrible K.-O dimanche sur la pelouse du Racing 92. Son club a indiqué que les nouvelles étaient rassurantes. Mais en Top 14, le nombre de commotions cérébrales a augmenté de 40% ces deux dernières années. Face à ces chiffres alarmants, médecins et dirigeants de clubs tentent de sensibiliser les jeunes rugbymen.



