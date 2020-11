Décès de Christophe Dominici : "Il avait la liberté de parler et de jouer"

Effectivement, j'ai connu Christophe lorsque j'ai entraîné le XV de France, dans une période où nous avons gagné des Grands Chelems (1997 et 1998, ndlr) et joué la finale de la Coupe du monde en 1999 (après avoir signé un exploit retentissant face aux All Blacks en demi-finale, ndlr). Dans ce cadre, Christophe s'est complétement épanoui. C'était un garçon qui aimait avoir de la liberté pour jouer, intuitif, qui prenait son plaisir dans la prise d'initiatives. Ce type de comportement me convenait parfaitement parce qu'on pouvait s'appuyer sur lui pour amener collectivement une envie de jeu qui faisait toujours plaisir. Ça, c'était le côté joueur. L'homme, lui, était un peu à géométrie variable. C'était quelqu'un qui était souvent dans l'émotion, parfois pour des petites choses, et dans l'euphorie quelques fois.

Derrière l'image de gaillard qu'il renvoyait, il était sensible et fragile. En 2001, il avait raconté à Libération avoir vécu une dépression nerveuse après la Coupe du monde 1999. Le sentiez-vous à fleur de peau ?

Oui, un peu. C'était quelqu'un qui pouvait passer de l'euphorie au désespoir. C'est toujours gênant parce que c'est difficilement maîtrisable. Après, excepté la dépression qu'il avait affrontée quand il était en équipe de France, je me rappelle plutôt d'un Dominici enjoué, disponible et aimant rigoler. Christophe avait ce que j'appelle la liberté de parler et de jouer. Je l'avais retrouvé après sa carrière. Il avait passé le diplôme de Droit et Économie du Sport pour lequel j'interviens. Il avait réussi cette formation de deux ans. Je pensais que ça aurait pu lui amener un plus. Malheureusement, ce n'est pas sûr que cela ait fonctionné comme je l'imaginais. Je suis choqué par l'annonce de sa mort.

Pour les athlètes de haut niveau, la retraite n'est jamais un cap évident à franchir...

Il a essayé de se réinvestir. Il l'a fait notamment au Stade Français, où ça n'a pas toujours très bien marché. Ces petits revers, ça a dû le miner un peu, le fragiliser. Je me demande où on s'est trompé avec lui. On a toujours une responsabilité quand on s'occupe de jeunes. Peut-être qu'à un certain moment on s'est raté. En définitif, on n'a pas su trouver ce qui faisait sa faiblesse.