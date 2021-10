Rugby : le Maori All Black Sean Wainui meurt dans un accident de voiture

"C'est un jour sombre pour le rugby", a déploré Mark Robinson, le directeur général de la Fédération néo-zélandaise de rugby à XV. "Le décès de Sean touchera profondément toutes les personnes impliquées dans le rugby, en particulier ses coéquipiers de Bay of Plenty (qu'il avait rejoint en mai dernier, ndlr) et des Chiefs, nous partageons leur chagrin et leur choc."

"Nous avons le cœur brisé en ce moment. Sean, tu étais une inspiration et tu ne seras jamais oublié", ont réagi les All Blacks. "Nous envoyons toute notre force et notre amour à tes amis et ta famille. (...) Tu nous laisses démunis et noyés de chagrin. Repose en paix." L'ancien All Black Sonny Bill Williams a aussi rendu un vibrant hommage à Sean Wainui. "Bien que je n'aie pas joué à ses côtés, je pouvais toujours sentir son mana (sa stature) en me heurtant à lui en tant qu'adversaire", a-t-il tweeté.