Six Nations : cinq nouveaux Bleus positifs au Covid-19, un report de France-Écosse envisagé

Ces cinq joueurs ne pourront pas donc disputer la rencontre face à l’Écosse dimanche, lors Tournoi des Six nations. Leur dépistage positif porte à quatorze le nombre de cas de Covid-19 avérés au sein de la sélection et de l'encadrement. Deux membres de l'encadrement sont par ailleurs considérés comme cas suspicieux, a ajouté la FFR. Pour pallier ces absences, Gaëtan Barlot, Thierry Paiva, Cyril Cazeaux et Baptiste Pesenti ont été appelés.

Plus tard dans la journée, le comité des Six Nations a annoncé qu'une décision sur le maintien ou non du match des Bleus contre l'Écosse serait prise mercredi. "Assurer la santé et la sécurité de tous les joueurs et de tous les membres du personnel est notre priorité numéro un", indique le communiqué. Bonne nouvelle pour les joueurs de Fabien Galthié, l'hypothèse d'un forfait semble écartée. "Si la décision devait aller dans le sens d'un report, le match serait planifié à la date la plus proche possible", précisent ainsi les organisateurs.