Rugby : temps mort pour les Coupes d'Europe, suspendues à cause du Covid-19

Coup de sifflet pour le rugby européen. Avec la crise sanitaire, c'est le monde de l'ovalie qui se met sur pause. Conséquences ? Les Coupes d'Europe sont suspendues "au moins jusqu'à début février" en raison de l'épidémie du Covid-19. Autre point d'ombre, l'incertitude qui règne autour du Tournoi des six Nations 2021 dont l'ouverture prévue le 6 février pourrait être menacée. "Le gouvernement français souhaite prioritairement lutter contre tous les risques d'introduction" de variants plus contagieux de Covid-19 et leur "circulation sur le territoire national", a expliqué le ministère des Sports.

Cette décision survient dans un contexte épidémique tendu en France. Et pour cause, le pays est confronté au variant britannique et son expansion très rapide au Royaume-Uni fait craindre l'arrivée d'une troisième vague assez violente dans l'Hexagone. Alors que le pays enregistre un taux d'incidence en hausse dans les départements, le gouvernement français est en train de réfléchir à plusieurs scénarios pour endiguer l'épidémie.

Ce lundi, l'exécutif a écrit à la Ligue nationale (LNR) pour demander "aux clubs professionnels du rugby français de reporter leur participation aux rencontres de coupes d'Europe, au moins jusqu'à début février 2021", selon un courrier. Dans la foulée, l'organisateur, l'EPCR a expliqué n'avoir "d'autre choix" que d'officialiser cette "suspension temporaire" et le report des deux prochaines journées de la Coupe d'Europe et du Challenge européen, prévus les week-ends des 15 et 22 janvier. Cependant, l'EPCR s'est dite "déterminée à trouver une solution permettant de reprendre et de terminer" les compétitions "dès que possible".