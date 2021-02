Six Nations : le match France-Écosse reporté après un nouveau cas de Covid chez les Bleus Après un nouveau cas de coronavirus, la FFR a suspendu les entraînements collectifs des Bleus − FRANCK FIFE / AFP

RUGBY - Longtemps incertaine la rencontre entre le XV de France et celui du chardon a finalement été reportée. La faute à un nouveau cas de coronavirus dans les rangs tricolores. Aucune nouvelle date n'a pour l'instant été communiquée.

Nouveau coup de théâtre. Alors que le comité des Six Nations avait confirmé mercredi le maintien de France-Écosse à sa date initiale, le match a finalement été reporté ce jeudi. En début de matinée, un nouveau joueur du XV de France, dont l'identité n'a pas été communiquée, a été testé positif au coronavirus. Il a été placé en quarantaine et les entraînements du jour ont été annulés. "Consécutivement aux tests RT-PCR effectués ce mercredi 24 février au soir et l'apparition d'un cas positif au sein de l'effectif des joueurs, le comité médical de la FFR s'est réuni ce matin et a décidé la suspension des entraînements ce jour", indiquait ainsi le communiqué publié par la Fédération française de rugby. Finalement, cette énième contamination - la seizième chez les Bleus - aura été celle de trop. La situation, déjà précaire, a atteint le point de non-retour pour les organisateurs.

Ollivon et Dupont forfaits

Pour rappel, plusieurs membres de l'encadrement - dont le sélectionneur Fabien Galthié - et cadres des Bleus - dont le capitaine Charles Ollivon et l'explosif Antoine Dupont - se retrouvent sur la touche. C'est donc un groupe France fortement remanié qui préparait la confrontation avec des Écossais qui n'ont plus gagné à Paris depuis plus de 20 ans. Le XV de France occupe pour l'instant la première position du Tournoi des Six Nations, après sa courte victoire en Irlande (13-15), et peut toujours rêver de grand-chelem.

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a demandé mercredi le lancement d'une enquête pour déterminer la cause de ces contaminations en chaîne malgré la bulle imposée lors du Tournoi. Interrogé ce matin par France Info, Bernard Laporte a affirmé que la FFR allait elle-même mener l'enquête. "On va la faire nous-mêmes. On veut savoir comment nous en sommes arrivés là", avance-t-il. "Je voudrais savoir réellement si quelqu’un a fauté ou pas", ajoute-t-il tempérant toutefois : "À ma connaissance, il n’y en a pas. J’ai du mal à imaginer qu’il y ait eu une faute".