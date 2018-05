SEPT À HUIT LIFE - Ils surfent sur les plus hautes dunes de sable du monde

VOYAGE - C’est un sport spectaculaire et méconnu ! Au Pérou, Martin Guerra et sa bande surfent sur les plus hautes dunes de sable du monde. Deux kilomètres de glisse extrême et de sensations fortes à 60 à l’heure. Mais le surf des sables, c’est aussi, pour les jeunes des bidonvilles, une planche de salut pour échapper à la drogue et à la délinquance.