La Formule 1 arrête les "grid girls", mais est-ce pour autant la fin des rôles de potiche dans le sport ?

Rien n’a bougé, cependant, dans les sports de combat, et plus particulièrement dans la boxe, qui reste intimement associée aux "ring girls" annonçant en petite tenue débuts et fins des rounds en tenant des panneaux. Toutefois, il y a comme l’amorce d’un changement : Barry Hearns, dirigeant anglais de Matchroom Sport, société organisatrice de gros évènements sportifs internationaux, a retiré les "ring girls"... dans les tournois de fléchettes (très suivis et qui remplissent d’énormes salles outre-Manche). Et il se dit qu’il envisage de le faire aussi dans les combats de boxe.





La Fédération française de boxe (FFB), elle, a déjà tranché la question depuis longtemps. "La seule compétition qu’on organise, c’est la finale des Championnats de France amateurs, où il n’y a pas de ring girls comme dans les galas de boxe professionnelle, nous y a-t-on dit. A la Fédération, comme au CNOSF (Comité national olympique et sportif français) et au CIO (Comité international olympique), on considère que le développement du sport féminin, qui est prépondérant chez nous, n’est pas en accord avec cette pratique des ring girls. Vous remarquerez qu’il n’y en a pas non plus sur les épreuves de boxe des Jeux olympiques." Ce que regrette sûrement Pierre de Coubertin.