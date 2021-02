Cas de Covid-19 chez les Bleus : France-Écosse maintenu, Maracineanu demande à la FFR de diligenter une enquête

Fin du (faux) suspense. Après plusieurs jours d'incertitude, le comité du Tournoi des Six Nations a tranché : le match opposant la France, touchée par des cas positifs au coronavirus, à l'Écosse dimanche dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des Six Nations est finalement maintenu à la date prévue. "Suite à une réunion du Groupe de surveillance des tests des Six Nations (TOG) ce (mercredi) matin pour examiner les derniers résultats des tests de l’équipe de France, les Six Nations confirment leur intention d’organiser le match France-Écosse, comme prévu initialement, dimanche prochain", a écrit dans son communiqué l'instance qui va continuer de "suivre la situation de très près".