Ski alpin : près d'un quart de siècle après Luc Alphand, Alexis Pinturault remporte la Coupe du monde

Luc Alphand a désormais un successeur. Alexis Pinturault a remporté ce samedi, le jour de ses 30 ans, la Coupe du monde de ski alpin, devenant le premier Français à s'adjuger le gros globe de cristal depuis 1997. Le skieur de Moûtiers (Savoie) a remporté le titre avec la manière en s'adjugeant la victoire lors du slalom géant de Lenzerheide (Suisse). Il devance désormais le Suisse Marco Odermatt de 107 points et ne peut donc plus être rejoint au classement de la Coupe du monde lors de la dernière épreuve, le slalom prévu dimanche.

Deuxième de la Coupe du monde en 2019 et en 2020, Pinturault devient le quatrième skieur tricolore à décrocher le titre après Jean-Claude Killy (1967 et 1968), Michèle Jacot (1970) et Luc Alphand, le dernier, en 1997. Il a bénéficié de l'annulation en raison du mauvais temps dans le canton des Grisons de plusieurs épreuves prévues à Lenzerheide, dont la descente et le Super-G, qui auraient pu profiter à Odermatt et à sa vitesse supérieure. Mais le Suisse n'a pu faire mieux qu'une 11e place ce samedi à 1,28 seconde de son rival français, dans une épreuve dominée par le clan tricolore (Mathieu Faivre prend la troisième place).

La victoire d'Alexis Pinturault lui permet également de remporter le petit globe de la Coupe du monde de Géant.