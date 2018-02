"J'ai cru que la Corée c'était fini" : le roi du half-pipe Kevin Rolland a failli dire "adieu" aux JO

Mis au repos à quelques jours donc de son entrée en lice à Pyeongchang, le multiple vainqueur des X-Games ne sera pas dans les meilleures conditions pour aller chercher l'or olympique. Mais il n'en démord pas et croit toujours pouvoir monter sur la plus haute marche du podium malgré ce coup d'arrêt. "Plus déterminé que jamais pour avoir cette médaille", a-t-il conclu.