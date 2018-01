La Soirée des Champions, la grande fête qui célèbre les sportifs français

Une pluie d'étoiles. Mardi 23 janvier, la Halle Maigrot à l'Insep s'est transformée le temps d'une soirée, la "Soirée des Champions", mettant à l'honneur les athlètes tricolores couronnés en 2017 au niveau européen et mondial. Les sportifs français se sont succédé sur la scène surplombant l'anneau central de la grande piste d'athlétisme. En présence de Laura Flessel, la ministre des Sports, et de Tony Estanguet, leader du comité d'organisation des Jeux de 2024, la judoka Clarisse Agbegnenou, les handballeurs Thierry Omeyer et Daniel Narcisse et le marcheur Yoann Diniz ont été salués pour leur sacre.