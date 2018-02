Super Bowl LII : notre mode d’emploi pour avoir l’air de comprendre

Les New England Patriots - dites les "Pats" en prononçant le s - sont l’équipe-phare depuis les années 2000. Ils sont les très grands favoris du Super Bowl qui ne semble pouvoir échapper à Tom Brady, élu meilleur joueur de la saison, et les siens. La bande au coach Bill Belichick cumule 5 Super Bowl depuis la saison 2001 (puis 2003, 2004, 2014, 2016 - Cette saison est la saison 2017), tous sous la houlette de son quarterback star, époux de la top model Gisele Bündchen. Brady est le joueur le plus titré de l’histoire et pourrait même permettre à son équipe de rejoindre les Steelers de Pittsburgh dans la légende en les égalant avec six bagues de champions (oui, parce que les joueurs et le staff de l'équipe qui l'emporte se voient remettre une bague). Brady s’offrirait au passage le prestige d’être le plus vieux "QB" vainqueur (40 ans) après avoir été le plus jeune en 2001. Mais il faudra pour cela venir à bout des Philadelphia Eagles de retour au sommet. Trois fois champions avant l'existence du championnat sous sa forme actuelle (1948, 1949, 1960), les Eagles n’ont plus disputé un Super Bowl depuis celui perdu lors de la saison 2004… face aux Patriots (21-24) ! L’heure de la revanche a sonné pour une équipe en pleine renaissance, mais privée de son jeune quarterback vedette, Carson Wentz, blessé.