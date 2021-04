"Super Ligue" européenne : Maracineanu dénonce un "club VIP de quelques puissants"

À l'unisson de l'Élysée, elle a réaffirmé l'opposition des autorités françaises "à la création d'une ligue européenne fermée qui menacerait l'édifice pyramidal du foot européen et la redistribution des ressources entre la C1, épreuve reine européenne et les championnats nationaux".

Dans un communiqué transmis à l'AFP, la ministre dénonce "un système sans critère sportif d'accession qui réunit un club VIP de quelques puissants représente non seulement la négation du mérite sportif mais aussi un véritable danger pour le monde du football". Et d'insister : "Je suis profondément attachée au système de solidarité qui est le nôtre. Un tel projet fragiliserait gravement le système actuel basé sur la redistribution et le mérite sportif. La France est au soutien de l'UEFA et des instances mondiales pour préserver le football de cette folie marchande".

Que peut faire la France pour lutter contre ce projet ? "Le seul gouvernement français ne pourra pas agir tout seul, mais nous devons aider à sécuriser juridiquement le droit des sélections à faire valoir leurs droits", a répondu la ministre sur LCI, qui s'est aussi demandé "où on va chercher l'argent". "Aujourd'hui, l'argent vient des droits télé, des sponsors. Ce n'est pas comme si on avait des martiens qui venaient regarder la Ligue des Champions depuis mars. C'est le même gâteau qui va être partagé".