"Super Ligue" européenne : la banque JPMorgan annonce qu'elle financera le projet

"Je peux confirmer que nous finançons l'opération", a ainsi indiqué à l'AFP un porte-parole à Londres de la banque, ajoutant n'avoir pas d'autre commentaire à ce stade concernant le financement de cette nouvelle compétition privée lancée par douze grands clubs, avec le but de supplanter la prestigieuse Ligue des champions. Et donc pas sur les informations selon lesquelles le financement se chiffrerait entre 4 et 6 milliards d'euros .

Ebranlé par la pandémie de Covid-19, le sport roi en Europe voit en effet son avenir s'inscrire en pointillé avec une remise en cause de l'actuel système pyramidal de redistribution des ressources télévisuelles entre la Ligue des champions, compétition phare, et les championnats nationaux. Parmi les douze clubs, six sont issus de la Premier League, le championnat le plus suivi en Europe.