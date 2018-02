Surdoué, connecté, familial... découvrez notre portrait #hashtag de Martin Fourcade, la légende du biathlon

Victoire après victoire, il a popularisé auprès des Français son sport longtemps confidentiel en dehors des pays froids. Le roi du biathlon Martin Fourcade, porte-étendard tricolore aux JO d’hiver de Pyeongchang, a écrit une nouvelle page de son sport en remportant ce dimanche son quatrième titre olympique lors de la mass start (15 km), faisant de lui le sportif français le plus titré de l'histoire des JO d'hiver. Le tout, comme à son habitude, en alliant force tranquille et professionnalisme poussé à l’extrême.





Son titre s'est joué à quelques centimètres - comme à Sotchi en 2014 - mais cette fois, c'est lui qui était devant. Malgré une faute au premier passage sur le pas de tir, puis une chute lors de son tour de pénalité, Martin Fourcade a, toujours, réussi à revenir devant jusqu'à ce sprint final qui restera sans doute l'une des images marquantes de ces jeux d'hiver.





Jean-Claude Killy, avec qui le sextuple tenant de la Coupe du monde partageait l'honneur d'être le plus titré des sportifs français aux Jeux d'hiver, est bel et bien dépassé et l'aura du tout nouveau quadruple champion olympique surpasse maintenant largement le cadre de son sport et des disciplines sur neige. Le président Macron lui même a salué en Fourcade "une légende des Jeux Olympiques d'hiver"'. Pour Tony Estanguet , Martin Fourcade est tout simplement "tout en haut" dans le Panthéon du sport français. "C'est notre grand champion. Ce n'est pas rien, la France n'est pas un petit pays, on a quand même eu quelques champions. C'est le plus grand. Et en plus il peut encore aller plus loin, c'est ça qui est formidable".





Outre l'aspect sportif, Martin Fourcade a un personnalité fascinante. Sa présence active sur les réseaux sociaux, ses relations avec son frère, lui aussi biathlète... LCI vous propose d’en apprendre un peu plus sur le Catalan en regardant – en tête de cet article – le "#portrait" que nous lui avons consacré.