Pas de vaccin, pas d'Open d'Australie ? Novak Djokovic pas sûr de jouer à Melbourne

Il n'y aura pas de passe-droit. Les joueuses et joueurs non vaccinés contre le Covid-19 pourraient ne pas se voir accordés de laissez-passer pour participer à l'Open d'Australie, organisé du 17 au 30 janvier 2022. "Je ne pense pas qu'un joueur de tennis non vacciné aura un visa pour venir dans ce pays", a averti Dan Andrews, le Premier ministre de l'État de Victoria, dont la capitale Melbourne accueillera la première levée du Grand Chelem. "La virus se désintéresse de votre classement ou du nombre de tournois du Grand Chelem que vous avez remportés", a estimé le responsable politique. "Et si ces joueurs obtenaient un visa, il leur faudrait sans doute rester en quarantaine pendant deux semaines, contrairement aux autres joueurs" vaccinés.

Une sortie qui jette notamment le doute sur la participation de Novak Djokovic, triple tenant du titre et neuf fois vainqueur à Melbourne. "Je ne sais toujours pas si je jouerai à Melbourne. Je ne sais pas quel sera mon emploi du temps", a déclaré le Serbe dans une longue interview accordée au quotidien de son pays Blic. "Il y a une spéculation excessive de la part des médias aussi, ce qui me dérange beaucoup. Les médias mettent la pression sur beaucoup de gens. En ce moment, il y a trop de choses qui ne sont pas claires, trop d'informations qui ne sont pas valables, puis elles s'avèrent valables, puis elles ne le sont plus."