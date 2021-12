Tennis : Guy Forget quitte prématurément la direction des tournois de Roland-Garros et de Bercy

Une page qui se tourne. Ancien N.1 français et figure incontournable du tennis tricolore Guy Forget "quitte ses fonctions de directeur" des tournois de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris, a annoncé mardi 7 décembre la Fédération française de tennis (FFT). En fin de contrat au 31 décembre prochain, il a présenté sa démission au président de la FFT, Gilles Moretton. Sa succession pour le Grand Chelem, qui se joue Porte d'Auteuil, sera annoncée "dans les prochains jours", a précisé la fédération dans son communiqué, sans donner davantage de détails.

Aujourd'hui âgé de 56 ans, Guy Forget était directeur de ces deux grands tournois, parmi les principaux du circuit, depuis 2016 pour le Majeur sur terre battue et depuis 2012 pour le Masters 1000 en salle. Les raisons de son départ n'ont pas été données par la FFT. Toutefois, le principal intéressé a donné quelques éléments de réponse lors d'une interview accordée à L'Équipe. "La communication n'a jamais existé avec lui [Gilles Moretton, ndlr]. Et clairement, j'ai senti qu'il n'y avait pas de confiance", a-t-il fustigé dans les colonnes du quotidien sportif. "Je crois que le premier échange qu'on a eu, c'était un mois et demi après son élection. C'est long", a encore tancé l'ancien capitaine des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup. "Je n'en veux à personne mais [...] je me sens à la fois triste de quitter des gens que j'aime beaucoup et soulagé", lance-t-il, énigmatique.