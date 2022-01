Tennis : depuis son centre de rétention en Australie, Djokovic remercie ses soutiens "à travers le monde"

"Merci à ma famille, à mes proches, à la Serbie et tous les gens bons à travers le monde qui m'envoient leur soutien. Merci à Dieu pour la santé", a-t-il écrit dans un message en serbe posté sur Instagram . Ce soutien, "je peux le sentir et il est grandement apprécié", écrit-il aussi en anglais.

Ce vendredi, jour du Noël orthodoxe, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant un établissement utilisé par le gouvernement australien pour retenir des personnes en situation irrégulière et où se trouverait le joueur serbe pour lui apporter leur soutien. "Nous venons le soutenir parce que c'est notre Noël et qu'il traverse une période difficile", déclare à l'AFP Sash Aleksic, un supporter du "Djoker". "Il y aurait évidemment beaucoup plus de monde si les gens n'avaient pas d'obligations familiales aujourd'hui", assure-t-il.

Jeudi à Belgrade, la famille du joueur avait déjà organisé une manifestation de soutien à son protégé. Sans contenir sa fureur, le père du tennisman, Srdjan Djokovic, s'était adressé à la foule rassemblée à Belgrade pour dénoncer une "chasse aux sorcières politique" et un "corona-fascisme". "Jésus a été crucifié et soumis à beaucoup de choses, mais il a tenu et est encore vivant parmi nous", a déclaré le père du joueur. "Novak est lui aussi crucifié de la même manière, lui le meilleur sportif et homme du monde."

Le président serbe lui-même, Aleksandar Vucic, a dénoncé jeudi une "chasse politique" visant Novak Djokovic.