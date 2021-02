"J'aimerais bien me relever" : les larmes de Gaël Monfils, éliminé à Melbourne

Il n'a plus gagné un match depuis plus d'un an. Sur le court d'abord, puis quelques minutes plus tard en conférence de presse, Gaël Monfils s'est effondré ce lundi 8 février à Melbourne. Huitième de finaliste l'an dernier, le numéro 1 français a pris la porte dès le premier tour de l'Open d'Australie, en s'inclinant face au Finlandais Emil Ruusuvuori, 83e mondial, en cinq sets (3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3). Le nouveau protégé de Günter Bresnik a sombré, comme s'il avait perdu son tennis si spontané, après avoir pourtant empoché le premier set. Après le match, le numéro 11 mondial, si enjoué d'habitude, a éclaté en sanglots.

"Je joue mal, je n'arrive pas à servir, je n'arrive plus à faire un coup droit, je fais des fautes. Je suis six mètres derrière, je mets des bâches. Je suis honnête de vous dire que je n'ai pas de confiance. Je ne me sens pas bien, ça se voit. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, ça se ressent je pense", a tenté d'expliquer le Français, reprochant aux journalistes présents de lui "tirer dessus". "J'aimerais bien en sortir. Je demande un peu de clémence. Ça me fait mal. Le pire dans tout ça, c'est que je taffe. Je m'entraîne comme un boucher et ça ne passe pas. J'aimerais bien me relever et vous dire que ce cauchemar est fini, mais là je suis dedans."