Open d'Australie : les non vaccinés priés de passer leur chemin, la venue de Djokovic incertaine

Novak Djokovic et les autres sont fixés. L'État de Victoria, dont la capitale Melbourne accueillera la première levée du Grand Chelem, organisée du 17 au 30 janvier 2022, a exclu, mercredi 27 octobre, d'accorder un laissez-passer aux joueurs et joueuses non vaccinés. "Nous excluons les personnes non vaccinées des pubs, des cafés, des restaurants et du MCG (le principal stade de cricket de Melbourne, ndlr) et de toutes sortes d'autres événements", a rappelé Daniel Andrews, le Premier ministre de l'État. "Nous ne demanderons pas d'exemption. Par conséquent, la question est fondamentalement résolue", a-t-il annoncé.