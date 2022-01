Open d'Australie : Novak Djokovic libéré, son visa n'est plus annulé... pour l'instant

Sensible aux arguments avancés par la défense de "Djoko", le juge Kelly a donné espoir au camp du Serbe. "Qu'est-ce que cet homme aurait pu faire de plus ?", s'est-il interrogé, s'étonnant à la fois de la remise en cause du processus et du traitement reçu par le Serbe à son arrivée en Australie. Après délibération, il a rendu caduque l'annulation du visa, demandant au défendeur - ici, le ministre de l'Intérieur - de prendre "toutes les mesures nécessaires pour libérer immédiatement le demandeur" - en l'occurrence, Novak Djokovic. Il a ajouté que son passeport et ses effets personnels devaient lui être restitués.