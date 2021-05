Pourquoi Naomi Osaka se retire du tournoi de Roland-Garros

Un petit match et puis s'en va. Naomi Osaka ne jouera pas le second tour du tournoi de Roland-Garros, pour lequel elle s'était qualifiée dimanche. Dans un tweet publié lundi en début de soirée, la joueuse japonaise a fait part de son abandon. "C'est une situation que je n'avais pas imaginée ni cherchée lorsque j'ai tweeté l'autre jour. Je pense que la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueuses et mon bien être est que je me retire pour que chacun puisse se reconcentrer sur le tennis", a-t-elle tweeté, cinq jours après avoir annoncé qu'elle ne participerait pas aux conférences de presse à Roland-Garros pour préserver sa santé mentale.

"Je vais me retirer un certain temps des courts mais, le temps venu, je veux vraiment travailler avec le Circuit pour discuter des moyens d'améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans", annonce-t-elle également. "Je n'ai jamais voulu créer de perturbation et je comprends que le timing n'était pas bon et que mon message aurait dû être plus clair", précise Naomi Osaka.