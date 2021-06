Roland-Garros : Roger Federer déclare forfait avant les 8e de finale MARTIN BUREAU / AFP

OUT - Le Suisse, pourtant qualifié pour les 8e de finale, a annoncé son forfait pour la suite du tournoi parisien en raison d'une douleur au genou droit. Il entend ainsi privilégier ses deux priorités : Wimbledon et les Jeux Olympiques.

Il s’arrête là. Roger Federer, qui tente de revenir au plus haut niveau après une double opération du genou droit en 2020, a finalement annoncé dimanche qu'il renonçait à jouer son 8e de finale à Roland-Garros programmé lundi contre Matteo Berrettini. "Après avoir discuté avec mon équipe, j'ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd’hui. Après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d'avoir gagné trois matchs. Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être de retour sur le terrain", a déclaré le Suisse.

Objectif Wimbledon

Désormais libéré du tournoi sur terre battue, le Suisse va se consacrer à son véritable objectif : "Arriver à Wimbledon à 100%". C'est en effet cet horizon qui guide toutes ses décisions depuis qu'il est réapparu à petite dose sur le circuit début mars après plus d'un an d'absence et une double opération du genou droit en 2020. Il le répétait encore à quelques jours de Roland-Garros: "L'objectif, c'est la saison sur herbe. Tout est pensé et fait pour, et pour la suite de l'année. Pour moi, la saison commence vraiment sur gazon".

En vidéo Federer : déjà le dernier match à Roland-Garros ?

Seul l’or olympique manque à son palmarès en simple

Dans cette perspective, Federer prévoit de poursuivre à Halle (Allemagne) son ambitieuse entreprise de retour au sommet. Le tournoi allemand, son premier sur gazon depuis son retour, débute le lendemain de la finale de Roland-Garros. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il a abrégé son séjour Porte d’Auteuil. Wimbledon se profile dans trois semaines, et les JO, son autre objectif estival - seul l'or olympique en simple manque à son palmarès - dans sept. Il faut se rappeler qu'avant Roland-Garros, le champion suisse n'avait accumulé que trois matchs en 2021 (deux à Doha début mars et un à Genève mi-mai). Et qu'au-delà, il n'avait plus joué en Grand Chelem - et donc en trois sets gagnants - depuis près de 500 jours.

