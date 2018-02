Tennis : Roger Federer redevient n°1 mondial

Après avoir remporté son 20ème Grand Chelem à l'Open d'Australie fin janvier, Roger Federer est devenu le numéro un mondial le plus âgé de l'histoire du tennis. À 36 ans, le Suisse s'est offert ce plaisir à Rotterdam. Il lui suffisait d'atteindre les demi-finales. Et c'est ce qu'il a fait, en battant le Néerlandais Robin Haase.



